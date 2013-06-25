Директор столичної фірми заборгував працівникам 600 тис. грн зарплати

Керівник фірми кілька місяців не виплачував підлеглим зарплату / Фото: «Газета киевская»

Після втручання прокуратури Деснянського району Києва на одному зі столичних підприємств було погашено борг по зарплаті 166 працівникам у розмірі 600 тис. грн.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Деснянського району, прокурорською перевіркою було встановлено, що директор фірми, яка надає сантехнічні послуги, кілька місяців безпідставно не виплачував зарплату, в результаті чого накопичився борг у розмірі більше 600 тис. грн. При цьому керівник витрачав кошти на оплату рахунків, які не є першочерговими: закуповував паливо, канцелярські товари, оплачував послуги мобільного зв'язку.

За результатами перевірки відносно посадової особи відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 175 Кримінального кодексу України (умисна безпідставна невиплата заробітної плати).

У ході розслідування справи керівник фірми визнав свою провину і погасив заборгованість у повному обсязі.

Матеріали кримінального провадження направлені до суду для прийняття рішення у справі.