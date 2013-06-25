Міліція б'є на сполох: кияни тонуть все частіше

Жителів столиці просять не пити і не геройствувати

Міліція Києва висловлює стурбованість збільшенням випадків загибелі людей на воді і просить відпочивальників дотримуватись елементарних правил безпеки.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв'язків з громадськістю ГУМВС України в м. Києві, з початку року на столичних водоймищах потонуло 46 осіб, з них 42 – з початку купального сезону, 1 травня.

Незважаючи на те, що інциденти на водоймищах не належать до компетенції органів внутрішніх справ, начальник міліційного главку стурбований ситуацією, що склалася, і просить киян і гостей столиці бути обережнішими і серйозніше ставитися до відпочинку на водоймищах, йдеться у повідомленні.

За даними ВЗГ, за весь купальний сезон 2012 року потонуло близько 60 осіб, а в поточному році вже за травень і неповний червень кількість загиблих на воді перевищує 40 осіб. Найбільше смертельних випадків сталося в Дніпровському, Дарницькому, Оболонському районах Києва.

«Трагедії відбуваються внаслідок того, що люди купаються або в нетверезому стані, або геройствують, стрибаючи у воду в незнайомих місцях, не знаючи дна. Ми просимо дотримуватись елементарних правил безпеки: навіть якщо ви купаєтеся в невстановленому місці, то не слід перевіряти незнайоме дно, стрибати з висоти у воду», – зазначили в міліції і підкреслили, що багато людей гинуть саме через травми, одержані під час купання.

Крім того, в міліції просять батьків серйозніше поставитися до контролю відпочинку своїх дітей.

У столичній міліції звертають увагу на те, що з початку пляжного сезону в місцях, дозволених для купання, було врятовано 9 життів. «Навіть якщо щось відбувається, то на водоймищах, де купання дозволене, завжди є рятувальники», – йдеться в повідомленні.