У Києві перевірять санітарний стан всіх дитсадків

Вже перевірено 53 дитячих садки

У Києві буде перевірено усі дитячі садки на відповідність санітарно-гігієнічним нормам.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомила начальник Департаменту освіти і науки, молоді та спорту КМДА Оксана Добровольська.

За її словами, на сьогодні у Києві за графіком закриваються дитсадки для того, щоб привести їх у належний стан.

«Не буде жодного садочка, який омине перевірка. На п’ятницю (21 червня) було перевірено 53 садочки, а вже сьогодні буде перевірено більше половини дитячих садків. Всього на балансі міста перебуває 477 дитячих садків», – повідомила Добровольська.

Як сказала керівник департаменту, перевірка дитсадків триватиме три дні.

Крім того, зауважила Добровольська, для працівників, які мають відношення до харчування у дитсадках, буде проведено додатковий інструктаж з техніки безпеки.

«Зокрема, це стосується комірників, які приймають продукти, кухарів, які готують їжу для дітей, та медичних сестер, які перевіряють якість харчування. До 15 серпня усі ці працівники мають скласти відповідну атестацію на організацію харчування у дитячих садках», – сказала Добровольська.