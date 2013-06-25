У Попова обіцяють за погане прибирання міста розігнати чиновників

За словами Мазурчака, чиновники, які відповідають за благоустрій, будуть звільнені вже наступного тижня

Радник голови Київської міської державної адміністрації Олександр Мазурчак прогнозує, що на колегії КМДА з питань благоустрою та озеленення Києва будуть кадрові зміни.

Про це повідомив радник голови Київської міської державної адміністрації Олександр Мазурчак під час прямої телефонної лінії «Контактний центр м. Києва».

Відповідаючи на запитання людей з приводу того, що місто погано прибирається, зокрема Гідропарк та інші місця для відпочинку, Мазурчак сказав, що на наступному тижні відбудеться колегія, на якій будуть звільнені посадові особи, які відповідають за прибирання лісопаркових масивів, парків та скверів.

Він зазначив, що, «не дивлячись на те, що місто Київ три роки поспіль займало перше місце по благоустрою, тому що інші міста ще гірші, але сьогодні говорити про те, що місто Київ чисте, не можна».

«Київ брудний, не вистачає урн для сміття, і в першу чергу цей бруд йде від незаконної торгівлі і тих МАФів, з якими ми сьогодні боремося», – додав Мазурчак. При цьому він зазначив, що є «дві головні проблеми – з однієї сторони погане прибирання, а друга проблема – культура наших людей, які смітять де попало і скільки попало, тому ми будемо боротися як з одним, так і з другим».