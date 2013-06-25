У Києві за вихідні потонули 9 людей

Рятувальники закликають киян не забувати про правила безпеки на воді

У столиці в минулі вихідні на відкритих водоймах загинули дев'ятеро осіб віком від 15 до 30 років.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Києві.

При цьому рятувальники констатують, що більшість загиблих під час купання людей відпочивали у недозволених, не обладнаних місцях й вживали алкогольні напої, що спровокувало порушення роботи м‘язів, внутрішніх органів, притупило їх реакцію та рятівні інстинкти.

Головне управління ДСНС у Києві радить відпочивальникам перед тим, як вирушити на відпочинок біля води, ознайомитися з переліком пляжів, безпечних для відпочинку цього року. Також в Держслужбі закликають пам’ятати елементарні правила безпеки на воді, ніколи не пірнати у тих місцях, де не перевірене дно, а головне – не вживати алкогольні напої під час відпочинку на відкритих водоймах.

Загалом, за даними Головного управління ДСНС, з початку року в Києві на воді загинули вже 32 людини, з них 19 лише цього місяця.