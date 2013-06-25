Катеринчук взяв під контроль розслідування ДТП за участю СБУшників

За словами Катеринчука, свавілля силовиків в Україні стало нормою / Фото: epu.in.ua

Лідер Європейської партії України, член фракції «Батьківщина» Микола Катеринчук взяв на парламентський контроль справу з розслідування резонансного ДТП за участю співробітників СБУ.

«У Києві звернутися зі скаргою на неправомірні дії представників влади фактично нікуди. Влада в столиці України відсутня. Простому пересічному громадянину добитися правди не можливо», – так прокоментував у програмі «Надзвичайні новини» суботню дорожньо-транспортну пригоду за участю співробітників СБУ Микола Катеринчук.

«Це не рядова подія. І в цивілізованих європейських країнах, коли трапляються подібні речі, мер міста виступає із заявою та бере під особистий контроль хід розслідування, щоб винні були встановлені і покарані відповідно до чинного законодавства. У нас же мера столиці фактично немає. А Попов, який нібито виконує такі функції, взагалі відмовчується, боячись нарватися на чергову пігулку з Банкової», – цитує Катеринчука його прес-служба.

«Що стосується конкретно цієї події, то можу сказати, що у нас в країні стало практикою – якщо ти маєш посвідчення працівника правоохоронних органів, то можеш здійснювати будь-які протизаконні дії і не несеш за це ніякого покарання: можеш їздити п'яний за кермом, збивати людей, ґвалтувати, чинити розбій тощо», – зазначив народний депутат.

«Цього року 22 червня запам'ятається багатьом киянам не тільки як чергова річниця нападу німецьких військ на територію колишнього СРСР, але і як чергове криваве ДТП за участю п'яних силовиків. Через вже повсякденну вседозволеність двоє співробітників СБУ, будучи в стані алкогольного сп'яніння, скоїли дорожньо-транспортну пригоду, внаслідок чого один з них помер від отриманих травм сьогодні в лікарні, а пасажирка загинула на місці події», – сказав Микола Катеринчук.

«Більш того, внаслідок ДТП постраждали інші, невинні люди. Яка їх буде подальша доля наразі залишається незрозумілим і хто понесе покарання за скоєний злочин також залишається відкритим питанням. Втім я готовий долучитися до цієї справи, взяти її під особистий парламентський контроль. Ми повинні проявляти небайдужість до таких подій. В іншому випадку ми усі ризикуємо опинитися віч-на-віч перед беззаконням та свавіллям влади», – вважає народний депутат.