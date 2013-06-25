У Києві стане більше вакансій для сімейних лікарів

Сімейні лікарі в Києві стануть більш затребуваними

Внаслідок оптимізації штатних розписів у столичних центрах первинної медико-санітарної допомоги (ПМСД) кількість вакансій для сімейних лікарів збільшиться.

Про це розповів журналістам член секції «Здоровий Київ» Громадянського форуму Києва Олег Косих.

Нагадаємо, Департамент охорони здоров'я КМДА у рамках медичної реформи, ініційованої президентом, запропонував столичним медустановам перепрофілювати вакантні ставки вузьких фахівців у ставки сімейних лікарів. Таким чином, кількість вакансій сімейних лікарів у Києві зросте. Однак дефіциту кадрів чиновники не прогнозують.

«У Києві, порівняно з іншими регіонами, лікарям створено більш комфортні умови. Один сімейний лікар тепер обслуговуватиме всього 1500 осіб замість 2000-2500, як було раніше. Плюс кожному лікарю тепер надається дві медсестри, а не одна. При цьому вводяться коефіцієнти заробітної плати залежно від якості роботи. Тобто хороший лікар на одну ставку зможе отримувати близько 5-6 тис. грн. Це визначено постановою Кабінету міністрів №209 від 2012 року», – каже Олег Косих.

Нагадаємо, у Києві реалізується пілотний проект реформування системи охорони здоров'я, спрямований на поліпшення якості медобслуговування та підвищення соціальної захищеності працівників медичної галузі. Зокрема, на виконання Соціальних ініціатив президента України за дорученням голови Київської міської державної адміністрації Олександра Попова розроблена і готується до затвердження програма «Місцеві стимули». Крім муніципальних доплат вона передбачає також вирішення житлової проблеми медичних працівників.

Як зазначають у Київміськдержадміністрації, реалізація проекту дозволить також вирішити завдання глави держави у сфері зайнятості населення.