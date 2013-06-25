У Києві колесо від маршрутки розбило вікна офісу (фото)

Колесо пролетіло через всю дорогу і розбило нижні вікна офісу / Фото: «Сегодня»

У вівторок вранці в Києві, недалеко від станції метро «Шулявська», від маршрутного таксі, в якому знаходилися пасажири, відлетіло колесо.

За словами очевидців, ДТП сталося близько 6:30, повідомляє «Сегодня».

Колесо перелетіло через всю проїжджу частину, минуло пішохідну доріжку і, розбивши нижні вікна в офісі, приземлилося на газоні. Постраждалих немає, пасажири маршрутки пересіли на інший транспорт.

На даний момент маршрутка без колеса все ще перегороджує проїжджу частину, її збираються вантажити на евакуатор, проте співробітники ДАІ на місце події досі не прибули.

ДТП створило затор від станції метро «Дорогожичі» у бік Севастопольської площі.

Фото: «Сегодня»