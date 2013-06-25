У дітей, які отруїлися у київському дитсадку, виявили сальмонельоз

Сальмонельоз виявлено у 18 хворих

Отруєння 43 дітей і 2 працівників столичного дитячого садка №455 викликано збудником сальмонельозу.

За результатами бактеріологічних досліджень у 18 хворих, в тому числі 16 дітей, встановлено заключний діагноз: «сальмонельоз, спричинений сальмонелою enteritidis, групи D», повідомляють «Коментарі».

Цей же збудник хвороби виділений з добової проби вермішелевої запіканки з м´ясом курки.

«Таким чином, етіологічним чинником захворювання під час спалаху стала сальмонела enteritidis, групи D», – йдеться в повідомленні СЕС.

За даними відомства, на сьогоднішній день продовжують залишатися на лікуванні в Київській міській дитячій клінічній лікарні №2 30 дітей; в інфекційному відділенні Київської міської клінічної лікарні №9 – двоє дорослих співробітників.

Як повідомлялося раніше, 20 червня стало відомо, що в дитячому садку №455 на вул. Празькій у Дніпровському районі столиці отруїлися 27 дітей від 3 до 6 років. Протягом дня кількість отруєних дітей зросла до 28, крім того ознаки отруєння з’явилися у однієї із співробітниць установи. Столичні правоохоронці розслідують факт масового отруєння.

За вказаним фактом порушено кримінальне провадження за попередньою правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 137 КК України – неналежне виконання професійних чи службових обов’язків щодо охорони життя та здоров’я дітей.

У МОЗ повідомили, що за порушення вимог санітарного законодавства в.о. завідувачки дитсадка притягнули до адміністративної відповідальності.