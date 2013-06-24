У Бабиному Яру встановлять меморіал розстріляним у роки війни

На думку авторів, меморіал має стояти там, де «євреїв намагалися стерти з лиця землі» / Фото: restplace.com.ua

У Києві у Бабиному Яру ізраїльські меценати мають намір збудувати меморіальний комплекс на згадку про розстріляних у роки Великої Вітчизняної війни.

Як передає кореспондент УНІАН, проект меморіалу було представлено в Києві 23 червня з нагоди з'їзду Ради опікунів Єврейського агентства «Сохнут».

Зокрема президент Всесвітнього Форуму російськомовного єврейства і голова єврейської громади Києва Олександр Лєвін представив макет зовнішнього дизайну меморіального комплексу, який буде споруджено в Бабиному Яру. На думку авторів проекту і меценатів, комплекс, частиною якого буде і громадський центр, «стане яскравим символом відродження в тому самому місці, де євреїв намагалися стерти з лиця землі».

Будівництво меморіалу планується розпочати вже в 2013 році, а завершити в 2015. За словами Лєвіна, наразі ще тривають переговори ініціаторів проекту з владою Києва з приводу виділення землі під будівництво.

Лєвін заявив, що запрошує глав держав Європи, і перш за все Президента України, стати членами Ради правління Меморіального комплексу в Бабиному Яру, який увічнить не тільки трагедію єврейського народу, а й усієї Європи і всього світу.

Будівництво меморіалу проводитиметься фахівцями з декількох країн. Зокрема розробку програмного забезпечення для інтерактивних демонстрацій в музеї комплексу розроблятимуть американські фахівці. Фінансування проекту здійснюватимуть бізнесмени України, Ізраїлю, США й інших країн.

Довідка УНІАН. Під час німецької окупації Києва в 1941-1943 роках Бабин Яр був місцем масових розстрілів німецькими окупантами мирного населення і радянських військовополонених. Масовому винищуванню було піддано євреїв і ромів – за етнічною ознакою, а також партійних і радянських активістів, підпільників, членів Організації українських націоналістів, священиків, порушників комендантської години та інших. Тільки за два дні – 29 і 30 вересня 1941 року було розстріляно майже 34 тисячі євреїв.

За різними даними, в Бабиному Яру під час німецької окупації було розстріляно від 70 тисяч до 200 тисяч людей.