У Києві обмежили рух на проспекті Перемоги, Парковій дорозі та Південному мосту

У Києві на проспекті Перемоги, Парковій дорозі та Петрівській алеї діють обмеження в русі. Також обмежено рух на естакаді Південного мостового переходу.





Про це УНІАН повідомили у Відділі зв’язків з громадськістю УДАІ м. Києва.

За даними УДАІ, у Святошинському районі, у зв’язку з проведенням ремонтних робіт з реконструкції проспекту Перемоги з 20 червня частково обмежено рух автотранспорту. Обмеження діятимуть на ділянці від вулиці Івана Крамського до Великої Кільцевої дороги.

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Крім того, у Печерському районі, згідно з розпорядженням КМДА, з червня по листопад триватиме капітальний ремонт Паркової дороги та Петрівської алеї. У зв’язку з чим, частково обмежено рух транспортних засобів.

Також, у період з 22 години 21 червня до 6 години ранку 24 червня фахівці КК “Київавтодор” виконуватимуть роботи з ремонту деформаційного шва на естакаді Південного мостового переходу через річку Дніпро. У зв’язку з чим рух автотранспорту (верхньою стороною) з проспекту Миколи Бажана у напрямку Наддніпрянського шосе, першою та другою смугами буде частково обмежено.

Державтоінспекція міста Києва просить автомобілістів з розумінням поставитися до тимчасових незручностей, планувати свої маршрути з урахуванням зазначених обмежень та дотримуватись Правил дорожнього руху.