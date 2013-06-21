Кияни найчастіше називають новонароджених іменами на «А»

У Києві під час реєстрації дітей найбільшою популярністю протягом 5 місяців нинішнього року користувалися близько 50 чоловічих та жіночих імен, повідомили УНІАН у прес-службі Укрдержреєстру.

Зокрема, це були жіночі імена Аліна, Анастасія, Анна, Арина, Валерія, Варвара, Вероніка, Вікторія, Дарина, Дарія, Дарья, Дар’я, Єва, Єлизавета, Злата, Катерина, Катерина, Маргарита, Марія, Мілана, Олександра, Поліна, Соломія, Софія, Юлія.

Що стосується новонароджених хлопчиків, то батьки найчастіше давали їм імена Андрій, Антон, Артем, Владислав, Володимир, Гліб, Давид, Данило, Данііл, Даніїл, Денис, Дмитро, Єгор, Іван, Ілля, Кирил, Кирило, Кіріл, Максим, Марк, Матвій, Микола, Михайло, Назар, Нікіта, Олександр, Олексій, Тимофій, Тимур, Ярослав.

Також серед дитячих імен нерідко траплялися і нетрадиційні. За цей період дівчат називали такими іменами, як Аглая, Азалія, Аделаіда, Аделіна, Айнур, Алсанна, Альміра, Амалія, Аміра, Анелія, Ані, Аполлінарія, Аріанна, Аурора, Афіна, Божена, Ванесса, Веляна, Вінора, Власта, Габріель, Джаніка, Дзвенислава, Дінара, Еслі, Есфірь, Етері, Єсенія, Забава, Златослава, Зоіана, Іларія, Іоанна, Іустинія, Йін Цюн, Каміла, Квітослава, Лінда, Луїза, Малина, Маліка, Марі, Марьям, Меліса, Мілада, Мілана, Мілоліка, Міра, Мірабелла, Моніка, Наіна, Ніколь, Олівія, Пауліна, Поліанна, Ріана, Сабріна, Славяна, Слада, Согдіана, Танві, Тіматіні, Хая, Цвітана, Юнія, Ярдана, Ясна. Що ж стосується хлопчиків, то їм давали імена Алотон, Амір, Антін, Антоній, Араме, Аріель, Ашот, Баграт, Бо, Венес, Владон, Габріеле, Дамір, Даніель, Даніслав, Даріо, Дарюш, Джанардана, Ділявер, Добромир, Дюбомир, Емір, Енеліджелагбон, Єгорій, Єремій, Ісая, Іоанн, Крістіан, Лаврін, Маркіян, Нестор, Нихат, Ніл, Паріс, Пєресвет, Раміль, Ратібор, Рувім, Савва,Самір, Світозар, Сила, Симєон, Стефан, Усеін, Халілуло, Хасим.

Всього за 5 місяців нинішнього року в столиці зареєстровано понад 13 тис. (13 013) новонароджених.

Найбільше дітей зареєстровано у Дарницькому районі (1 817) районі, далі ідуть Солом’янський (1 606), Деснянський (1 505), Святошинський (1 501) та Дніпровський (1 434) райони.