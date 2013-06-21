У Києві тимчасово змінять два автобусних маршрути

Зміни будуть внесені до маршрутів автобусів №24 та №62

У зв’язку з підготовкою та проведенням на Європейській площі міжнародного фестивалю «Сходи до Неба» з 6.00 22 червня року до 18.00 24 червня у маршрути автобусів №24 та №62 буде внесено тимчасові зміни.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації, автобуси №24 «Музей історії ВВВ – площа Льва Толстого» будуть курсувати за маршрутом: Музей ВВВ – вул. Мазепи – вул. Грушевського – стадіон «Динамо»; автобуси №62: «Ботанічний сад – Контрактова площа» будуть курсувати за маршрутом: «Ботанічний сад – вул. Бастіонна – бульвар Лесі Українки – вул. Кутузова – вул. Московська – вул. Грушевського – стадіон «Динамо».

Як повідомляв УНІАН, 23 червня на столичній Європейській площі відбудеться щорічний міжнародний фестиваль «Сходи до Неба». Для організації та проведення заходу з 6.00 22 червня до 22.00 24 червня на Європейській площі буде перекрито рух транспорту.