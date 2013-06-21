У столичному ресторані запевняють, що сірчана кислота у них не вибухала

Вибух пероцтової кислоти стався через перебої з електроенергією в холодильнику / Фото: restorania.com

У ресторані «Beef м'ясо & вино», що знаходиться на вулиці Шота Руставелі в Києві, стався вибух не сірчаної кислоти, а пероцтової.

Про це йдеться в прес-релізі ресторану, переданому УНІАН.

У документі наголошується, що пероцтова кислота є дезінфікуючим засобом. «У ресторані вона зберігалася в холодильнику для побутової хімії. В результаті перебоїв з електроенергією в холодильнику піднялася температура, речовина в пляшці розширилася, і вона лопнула», – стверджують представники ресторану.

НП сталася 20 червня о 1:15, в цей час заклад вже було закрито і відвідувачів у ньому не було. Були викликані співробітники ДСНС, які здійснили зачистку і дезактивацію.

Продуктами розпаду цієї кислоти є оцет і перекис водню, які не становлять небезпеки для людей, тому сьогодні вранці ресторан продовжив роботу.

Нагадаємо, раніше прес-служба Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Києві повідомила, що 20 червня в 1:53 стався вибух літрової пластикової пляшки з сірчаною кислотою в холодильнику ресторану «Біф», який розташований на 1-му поверсі у п'ятиповерховій офісній будівлі на вул. Шота Руставелі, 11.