Київська влада обіцяє не забудовувати Дніпровські острови

В рамках Стратегії розвитку Києва розроблено проект «Дніпровська перлина» / Фото: interesniy.kiev.ua

Будівництва капітальних споруд на Дніпровських островах та Гідропарку не буде, оскільки в такому випадку, аби уникнути підтоплень, доведеться робити високі набережні на островах, що може завдати непоправного збитку екосистемі. Про це заявляють в Департаменті містобудування та архітектури, повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації.

Натомість, у рамках Стратегії розвитку Києва до 2025 року розроблено проект «Дніпровська перлина», яким передбачено розвиток київських островів та схилів таким чином, щоб вони стали комфортним місцем для відпочинку киян, але паралельно залишалися екологічно важливою зоною міста.

Наразі експерти спільно з представниками громадськості працюють над розробкою «Концепції реновації долини р. Дніпро в м. Києві», що в майбутньому має стати «Конституцією Дніпровських островів», тобто – головним документом, що регулюватиме всі без винятку аспекти діяльності людини на цій території.

У Департаменті містобудування та архітектури зауважили, що Київ має унікальне природне середовище – острови, розташовані в географічному центрі міста, загальною площею приблизно 2500 га. Це майже єдине природне утворення такого масштабу серед світових столиць.