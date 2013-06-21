Кількість дітей, які отруїлися у київському дитсадку, зросла до 40

З отруєнням госпіталізовано 40 дітей і 1 дорослого

Державна санітарно-епідеміологічна служба України повідомляє, що у дошкільному навчальному закладі №455 Дніпровського района м. Києва зареєстровано спалах захворювань на гостру кишкову інфекцію. Внаслідок цього станом на 20 червня 2013 року постраждала 41 особа: 40 вихованців та один співробітник. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства охорони здоров’я України.

Хворі діти та співробітник госпіталізовані до інфекційних відділень медичних закладів столиці. Попередній діагноз – гостра кишкова інфекція, гастроентероколіт середнього ступеню важкості. Медична допомога хворим надається в необхідному обсязі.

Проведено організаційні заходи по локалізації та ліквідації вогнища.

Начальником Деснянського міжрайонного управління Головного управління Держсанепідслужби у м. Києві винесено постанову від 19 червня №92 про тимчасову заборону функціонування дошкільного начального закладу №455.

Джерело інфекції та фактори передачі наразі встановлюються: бактеріологічно обстежено на кишкову групу інфекцій співробітників та контактних дітей; відібрано проби харчових продуктів, питної води, змивів на умовно-патогенну мікрофлору з обладнання, інвентарю, рук та санітарного одягу кухарів.

Починаючи з 19 червня 2013 року організовано медичне спостереження за співробітниками та контактними дітьми. У закладі проведено заключну дезінфекцію.

Як повідомляв УНІАН, за даними Департаменту освіти і науки, молоді та спорту КМДА, перша дитина, яка відвідує 455-й дитсадок, була госпіталізована в ніч на 19 червня.

Вдень 20 червня кількість дітей, які потрапили до лікарні, зросла до 30-ти (дитсадок загалом відвідують 120 дітей).

20 червня прокуратура Дніпровського району Києві внесла до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про отруєння дітей та одного дорослого у столичному дошкільному закладі.

За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за попередньою правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 137 Кримінального кодексу України – неналежне виконання професійних чи службових обов’язків щодо охорони життя та здоров’я дітей.