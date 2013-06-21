Міську електричку в Києві обіцяють пускати частіше

Інтервал руху електрички планують скоротити до 12 хвилин

Столична влада планує поліпшити роботу міської електрички у три етапи, врахувавши побажання пасажирів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації, про це повідомив заступник голови КМДА Михайло Костюк, який здійснив робочий об’їзд, аби відшукати шляхи поліпшення роботи кільцевої електрички.

Як зазначив Костюк, передбачається три етапи удосконалення роботи цього виду транспорту. Так, на численні прохання киян у рамках будівництва та реконструкції другої черги Кільцевої дороги для електропоїздів було вирішено організувати додаткові зупинки на платформах «Протасів Яр» та «Київська Русанівка». Згідно з проектом, заплановано проведення робіт із будівництва та реконструкції підходів, під’їздів та залізничних платформ, облаштування квиткових кас, інженерного забезпечення тощо.

У даний час комунальне підприємство «Київпастранс» здійснює розробку проектно-кошторисної документації. Роботи розпочнуться після затвердження всіх необхідних документів та погодження виконання будівельних робіт на земельних ділянках, що перебувають у користуванні Державного територіально-галузевого об’єднання «Південно-Західна залізниця».

Ще один етап поліпшення роботи кільцевої електрички передбачає проектування та будівництво нових платформ, що дозволять пасажирам швидко дістатися до станцій метро «Нивки» і «Либідська», а також іншої транспортної інфраструктури в цьому районі.

Крім того, планується скоротити інтервали руху поїздів. Після відновлення роботи двох потягів, що перебувають на ремонті, поставлено завдання довести інтервал руху міської електрички до 12 хв.

У прес-службі нагадали, що проект «Міська електричка» було реалізовано з метою організації рівномірного розподілу пасажиропотоків та зменшення навантаження на громадський транспорт столиці, а також для забезпечення прямого зв’язку між лівобережною і правобережною частинами міста.