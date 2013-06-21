КМДА буде регулярно проводити дитячі Олімпійські ігри

Цього року дитячі Олімпійські ігри пройшли вперше / Фото: прес-служба КМДА

Столична влада має намір зробити літні дитячі Олімпійські ігри традиційними. Про такі плани розповів журналістам глава Київської міськдержадміністрації Олександр Попов.

«У нинішньому році ми вперше провели такий цікавий захід, як літні дитячі Олімпійські ігри для маленьких киян, які відпочивають у пришкільних таборах. Цей перший досвід виявився надзвичайно вдалим, і ми маємо намір зробити літні дитячі Олімпійські ігри традиційними», – зазначив Олександр Попов.

За його словами, столична влада робить все, щоб відпочинок дітей у пришкільних таборах був цікавим і насиченим. «Наше найважливіше завдання на літо – оздоровити дітей, причому відпочинок необхідно зробити не тільки корисним, а й цікавим. Столичні педагоги, які готували програми літнього відпочинку, постаралися, щоб діти в таборах більше займалися спортом, рухливими іграми. Велику увагу приділено заняттям у гуртках і секціях, освітнім програмам», – сказав голова КМДА.

Попов зазначив, що в рамках реалізації соціальної ініціативи президента України Віктора Януковича «Діти – майбутнє України» столична влада збільшили фінансування дитячо-юнацьких спортивних шкіл, розширила перелік міських програм, завданням яких є пропаганда здорового способу життя та спорту серед дітей та юнацтва. Тільки в нинішньому році місто крім літніх дитячих Олімпійських ігор провело масштабні «Спортивні ігри юних олімпійців», фестиваль «Веселі старти на льоду» тощо. Також столична влада навела порядок зі спортивними майданчиками у київських дворах. Нинішньої весни місто відремонтувало майже півтори сотні спортивних майданчиків і будує нові, на що додатково виділено десять мільйонів гривень.

Нагадаємо, що літні дитячі Олімпійські ігри були проведені в Києві в нинішньому році вперше. У змаганнях пришкільних таборів взяли участь 10 збірних команд з кожного району столиці. Всі вони змагалися з наступних видів спорту: «Веселі старти», піонербол, пляжний футбол, жіночий футбол. Командами-переможцями літніх дитячих Олімпійських ігор «Київ-2013» в загальному рейтингу стали: Дніпровський район – 1-е місце, Дарницький – 2-е, Деснянський – 3-є.