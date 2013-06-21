Київський метрополітен зупинить ескалатори ще на одній пересадці

Пасажирів просять користуватися «іншими пересадочними вузлами»

З 2 липня у київському метро планують почергово почати капітальний ремонт ескалаторів №3 та №4 на пересадочному вузлі між станціями «Палац спорту» та «Площа Льва Толстого».

Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації з посиланням на КП «Київський метрополітен».

Про терміни завершення робіт буде повідомлено додатково.

Нагадаємо, що зараз виконується ремонт ескалатора №4 на пересадочному вузлі між станціями «Театральна» і «Золоті ворота». За інформацією комунального підприємства, станом на 20 червня виконано ремонт східців, головного валу, валів редуктора, укомплектовані тягові ланцюги. Також завершено роботи в нахилі зі шліфування та вивірки напрямних сходового полотна, збирання редуктора.

Остаточно роботи планується закінчити 4 липня поточного року, проте вже 8 липня розпочнеться ремонт ескалатора №3.

КП «Київський метрополітен» просить пасажирів з розумінням поставитися до тимчасових незручностей і по можливості користуватися іншими пересадочними вузлами.