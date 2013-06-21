У київському ресторані вибухнула пляшка сірчаної кислоти
Пляшка знаходилась у холодильнику
Ресторан «Біф» розташований на Шота Руставелі / Фото: restorania.com
У Києві в холодильнику ресторану вибухнула пляшка зі сірчаною кислотою.
Як повідомляє прес-служба Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у м. Києві, 20 червня о 1:53 стався вибух літрової пластикової пляшки з сірчаною кислотою в холодильнику ресторану «Біф», що розташований на 1 поверсі у п’ятиповерховій офісній будівлі на вул. Шота Руставелі, 11.
На місце події оперативно прибув спеціальний аварійно-рятувальний загін. Ліквідація проводилася з використанням експрес-лабораторії «Бджілка» та газоаналізатора «Дозор».
Для змиття сірчаної кислоти застосовувався розчин води та соди.
Жертв та постраждалих немає.