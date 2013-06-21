У київському ресторані вибухнула пляшка сірчаної кислоти

10:46, 21 червня 2013
Київ
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Пляшка знаходилась у холодильнику

ресторан Биф / Фото: restorania.com Ресторан «Біф» розташований на Шота Руставелі / Фото: restorania.com

У Києві в холодильнику ресторану вибухнула пляшка зі сірчаною кислотою.

Як повідомляє прес-служба Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у м. Києві, 20 червня о 1:53 стався вибух літрової пластикової пляшки з сірчаною кислотою в холодильнику ресторану «Біф», що розташований на 1 поверсі у п’ятиповерховій офісній будівлі на вул. Шота Руставелі, 11.

На місце події оперативно прибув спеціальний аварійно-рятувальний загін. Ліквідація проводилася з використанням експрес-лабораторії «Бджілка» та газоаналізатора «Дозор».

Для змиття сірчаної кислоти застосовувався розчин води та соди.

Жертв та постраждалих немає.

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