Двоє жителів Луганщини пограбували 10 дач на столичних Осокорках

Злочинці жили в порожніх будинках дачного масиву / Фото: smotri.com

Працівники карного розшуку Дарницького районного управління міліції у Києві затримали двох зловмисників, які обкрадали приватні будинки на дачному масиві Осокорки.

Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків з громадськістю столичної міліції, двоє чоловіків приїхали до столиці з Луганської області з метою заробити легких грошей.

Один із них був вправним «медвежатником» – йому легко піддавався любий замок. За що він і був раніше засуджений, незважаючи на молодий вік – 23 роки. Другий, 30-річний чоловік, виконував допоміжні функції – здавав викрадене в ломбарди.

Проживали чоловіки в порожніх будинках дачного масиву, харчувалися городиною та консервацією, яку знаходили в погребах.

Перед здійсненням крадіжок чоловіки довгий час спостерігали за будинками – наскільки часто приїздять господарі, чи заможні вони.

Загалом чоловіки вчинили десять крадіжок з приватних будинків.

Дана подія внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань, розпочате кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 185 Кримінального Кодексу України «Крадіжка, поєднана з проникненням у житло, інше приміщення чи сховище або що завдала значної шкоди потерпілому», – карається позбавленням волі на строк від трьох до шести років. Слідство триває.