На київській Оболоні знесуть гаражі та побудують розв'язку

Нова транспортна розв'язка на Богатирській буде у формі листа конюшини

Після реконструкції Поштової площі київська влада займеться Оболонню: тут заплановано будівництво одного з найбільших транспортних вузлів.

Велику Кільцеву дорогу, яка обривається на проспекті Маршала Рокосовського, продовжать до Оболонського проспекту, а на перетині з вулицею Богатирською побудують абсолютно нову розв'язку у формі листа конюшини, повідомляють «Вести».

Голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов розповів виданню, що будівництво розпочнуть цього року, якщо будуть гроші. Але зараз робітників на ділянці немає – раніше тільки забурили кілька паль.

«Так, поки там нічого не робиться. Але в тому, що гроші виділять, і ми почнемо будівництво цього року, я на сто відсотків впевнений. Дорога пролягатиме по насипу, естакада обійшлася б істотно дорожче. Якихось особливих технологій ми використовувати не будемо, а закінчимо будівництво через рік», – розповів заступник директора Дирекції будівництва шляхово-транспортних споруд Києва Микола Васильцов.

Місце, де обривається Велика Кільцева дорога, кияни називають Тупичком. Тут люблять проводити свої змагання стрітрейсери. Однак після початку будівництва розв'язки їм доведеться забути про своє захоплення, як і майже двом сотням мешканців району – про свої гаражі: зараз на шляху будівельників стоять 185 металевих боксів.

Власників попередили про насування будівництві ще взимку. За словами Васильцова, гаражі знесуть, оскільки вони стоять там незаконно (самозахоплення території). До слова, будівництво поділено на два етапи. Друга черга цікава тим, що по сусідству – на Оболонському проспекті – запланована ще одна розв'язка. За словами Миколи Васильцова, сенс в ній з'явиться, коли через Дніпро з Троєщини на Оболонь робитимуть Північний тунель.

Продовження Кільцевої і абсолютно нова розв'язка допоможуть розвантажити вулиці Полярну, Михайла Майорова, Мінський проспект. Експерт з перевезень Богдан Аганін вважає, що в першу чергу район позбудеться транзитного транспорту, який не буде їхати на площу Шевченка, де кожен день великі тягучки. «Це добре для транзитного транспорту, який рухається через Московський міст і по вулиці Богатирській, не заїжджаючи на площу Шевченка. Виїзд з Оболонського проспекту, запланований у другій черзі, – теж відмінна ідея. Транспорт, який їде з околиць Оболоні, відразу потрапляє на вулицю Богатирську і далі на Петрівку. Частково розвантажаться та ж Петрівка і перетин вулиць Олени Теліги та Фрунзе, Московського проспекту і Новокостянтинівської», – зазначив Аганін.

Цього року київська влада планує зайнятися і Святошиним. Біля станції метро «Нивки», на перехресті вулиці Щербакова та проспекту Перемоги, планують розширювати шляхопровід, який вічно стоїть в пробці – з чотирьох до шести смуг (по три в кожну сторону).