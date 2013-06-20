У столичних водоймах за день потонули 3 людини

Біля мосту Патона виловили тіла двох потонулих

За останню добу столичні рятувальники витягли з водойм трьох потонулих.

Як повідомляє прес-служба Головного управління ДСНС України в Києві, перша НП сталася 19 червня о 17:30 в Пущі-Водиці.

На озері «Міський став» відпочивало 7 юнаків приблизно одного віку – 1994 року народження. Хлопці вирішили переплисти на інший берег озера до тарзанки.

Підпливши до берега, юнаки помітили, що один з товаришів не доплив з ними. Вони почали пошуки хлопця, але всі спроби виявилися марними. Тоді хлопці зателефонували до служби порятунку «101».

На місце події прибуло водолазно-рятувальне відділення. Рятувальники за 5 хвилин знайшли тіло 19-річного хлопця на відстані 20 метрів від берега на глибині 8 метрів.

Бійці підняли на поверхню загиблого і транспортували до берега, де його чекала оперативно-слідча група міліції та медпрацівники. Після того як лікарі констатували смерть, загиблого хлопця забрала міліція для з'ясування обставин загибелі.

За словами товаришів, хлопець не вживав спиртні напої перед запливом і жодного разу не був помічений у розпиванні алкоголю.

Наступний виклик про загибель чоловіка в акваторії Дніпра надійшов у той самий день о 21:01. Під час риболовлі чоловіки помітили тіло людини на воді, яке пливло за течією в бік мосту Патона. Рибалки відразу ж зателефонували до Головного управління ДСНС України в м. Києві.

На місце події прибули водолази. Вони транспортували тіло загиблого за допомогою водолазного спорядження та передали наряду міліції.

Ще один подібний випадок стався 20 червня о 4:00. Біля мосту Патона було виявлено тіло загиблого чоловіка.

Водолазно-рятувальне відділення спеціального аварійно-рятувального загону витягло тіло загиблого за такою ж схемою, що і в попередньому випадку.

Особи двох останніх загиблих і причини їх смертей встановлюють правоохоронні органи.

У зв'язку з цим, Головне управління ДСНС України в м. Києві звертає увагу на те, що з початку купального сезону на київських водоймах загинуло 19 осіб, ще 14 вдалося врятувати. У порівнянні з минулим роком кількість загиблих збільшилася на 15%.

Щоб не продовжувати сумну статистику, столичні рятувальники вкотре звертаються до мешканців та гостей міста з проханням не нехтувати застереженнями на відпочинку, дотримуватись елементарних заходів власної безпеки, а саме:

- не розпивати спиртні напої та не купатися у нетверезому стані;

- не залишати малолітніх дітей без нагляду поблизу водойм;

- не плавати наодинці, особливо, якщо не впевнені у своїх силах;

- купатися тільки в пристосованих для цього місцях.

Як показує статистика, порушення саме цих основних правил призводить до трагедій.