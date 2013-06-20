На Парковій дорозі в Києві на півроку обмежать рух

З червня по листопад на Парковій дорозі буде проводитися капітальний ремонт / Фото: autoua.net

У вихідні в Києві у зв’язку з ремонтом буде частково обмежено рух автотранспорту на Південному мосту.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю Управління ДАІ м. Києва, з 22.00 21 червня до 6.00 24 червня фахівці «Київавтодору» виконуватимуть роботи з ремонту деформаційного шва (вирівнюючого приладу) на естакаді Південного мостового переходу через річку Дніпро. У зв’язку з цим рух автотранспорту (верхньою стороною) з проспекту Миколи Бажана у напрямку Наддніпрянського шосе першою та другою смугами буде частково обмежено.

Крім того, у Печерському районі, згідно розпорядження КМДА, з червня по листопад 2013 року триватиме капітальний ремонт Паркової дороги та Петрівської алеї. У зв’язку з цим частково обмежено рух транспорту.

Державтоінспекція міста Києва просить автомобілістів з розумінням поставитися до тимчасових незручностей, планувати свої маршрути з урахуванням зазначених обмежень та дотримуватись Правил дорожнього руху.