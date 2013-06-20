У Києві пограбовано ювелірну крамницю (фото)

Грабіжники залишили в ювелірній крамниці тільки ікони

У Києві в універмазі на проспекті Повітрофлотському пограбовано ювелірну крамницю.

Про це УНІАН повідомили у Відділі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС в Києві.

За даними ВЗГ, повідомлення про пограбування надійшло сьогодні близько 11-ї години до чергової частини Солом’янського райуправління столичної міліції по спецлінії 102.

На місце події було терміново направлено екіпаж патрульної служби міліції та слідчо-оперативні групи районного та Головного управлінь київської міліції.

На місці події стало відомо, що о 10.40 до магазину зайшли двоє невідомих, та, погрожуючи, розбили скло та забрали ювелірні вироби. Після чого вибігли з приміщення та зникли в невідомому напрямку.

Правоохоронці уточнюють та перевіряють інформацію щодо зброї у невідомих. Достовірно відомо, що ніхто з працівників та відвідувачів магазину не отримав тілесних ушкоджень, йдеться в повідомленні.

Подія занесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

«На цей час правоохоронці працюють на місці події. Оперативні служби взялися до розшуку грабіжників», – підкреслили в міліції.

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Фото: «Сегодня»