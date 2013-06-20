За отруєння дітей у столичному дитсадку взялася прокуратура
Відкрито кримінальне провадження
Хворим поставили діагноз «гостра кишкова інфекція»
Прокуратура Дніпровського району Києві внесла до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про отруєння 27 дітей та одного дорослого у столичному дошкільному закладі.
Як повідомляє прес-служба прокуратури Києва, за вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за попередньою правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 137 Кримінального кодексу України – неналежне виконання професійних чи службових обов’язків щодо охорони життя та здоров’я дітей.
Встановлено, що 27 малюків віком від 3 до 6 років після відвідування одного з дитячих садочків у Дніпровському районі госпіталізовані до медичного закладу з діагнозом «гостра кишкова інфекція».
З таким самим діагнозом до лікарні потрапила й одна з виховательок закладу. Лікарі оцінюють стан хворих як середньої тяжкості.
На місці події працює слідчо-оперативна група, спеціалісти санітарно-епідеміологічної служби та райдержадміністрації. На даний час лікарями оглянуто 117 вихованців та персонал дитсадку.
Фахівці перевіряють наявність документації, котра б засвідчувала б безпечність продуктів харчування та їх відповідність встановленим нормам. Окрім того, для дослідження в лабораторних умовах відібрані зразки їжі, яку вживали постраждалі.
Діяльність дитячого садочка тимчасово припинена.
Як повідомляв УНІАН, за даними Департаменті освіти і науки, молоді та спорту КМДА, перша дитина, яка відвідує 455-й дитсадок, була госпіталізована в ніч на 19 червня.
На сьогодні кількість дітей, які потрапили до лікарні, зросла до 30-ти (дитсадок загалом відвідують 120 дітей).