За отруєння дітей у столичному дитсадку взялася прокуратура

Хворим поставили діагноз «гостра кишкова інфекція»

Прокуратура Дніпровського району Києві внесла до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про отруєння 27 дітей та одного дорослого у столичному дошкільному закладі.

Як повідомляє прес-служба прокуратури Києва, за вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за попередньою правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 137 Кримінального кодексу України – неналежне виконання професійних чи службових обов’язків щодо охорони життя та здоров’я дітей.

Встановлено, що 27 малюків віком від 3 до 6 років після відвідування одного з дитячих садочків у Дніпровському районі госпіталізовані до медичного закладу з діагнозом «гостра кишкова інфекція».

З таким самим діагнозом до лікарні потрапила й одна з виховательок закладу. Лікарі оцінюють стан хворих як середньої тяжкості.

На місці події працює слідчо-оперативна група, спеціалісти санітарно-епідеміологічної служби та райдержадміністрації. На даний час лікарями оглянуто 117 вихованців та персонал дитсадку.

Фахівці перевіряють наявність документації, котра б засвідчувала б безпечність продуктів харчування та їх відповідність встановленим нормам. Окрім того, для дослідження в лабораторних умовах відібрані зразки їжі, яку вживали постраждалі.

Діяльність дитячого садочка тимчасово припинена.

Як повідомляв УНІАН, за даними Департаменті освіти і науки, молоді та спорту КМДА, перша дитина, яка відвідує 455-й дитсадок, була госпіталізована в ніч на 19 червня.

На сьогодні кількість дітей, які потрапили до лікарні, зросла до 30-ти (дитсадок загалом відвідують 120 дітей).