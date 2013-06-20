Дівчина за кермом Nissan розбила 5 автомобілів (фото)

За словами очевидців, винуватиця аварії була п'яна

У середу ввечері на вулиці Клінічній, 28 у Солом'янському районі Києва сталося ДТП за участю шести автомобілів.

За попередньою інформацією, дівчина, перебуваючи за кермом Nissan Micra, на високій швидкості рухалася від вулиці Амосова в напрямку вулиці Семенівської, повідомляє «Автополігон».

Обганяючи маршрутне таксі, що зупинилося, дівчина ще більше збільшила швидкість, внаслідок чого врізалася Nissan Tiida, який їхав попереду.

Після цього вже некерована Micra врізалася в зустрічний Chevrolet Lacetti. Від удару Nissan Micra вдарився лівою задньою частиною об стовп, потім відлетів на протилежний бік дороги і врізався в припаркований Mercedes, а потім в припаркований Lexus.

Розбиті автомобілі повністю перекрили проїжджу частину.

В аварії постраждала водій Nissan Micra – дівчина отримала забиття тіла. За словами свідків, вона перебувала в стані сильного алкогольного сп'яніння і сильного стресу: плакала в кареті швидкої допомоги, шкодувала, що сіла за кермо і переживала за свою машину.

За інформацією видання, дівчина є співробітницею одного з комерційних банків, офіс якого розташований в 1,5 км від місця аварії.

Фото: «Автополігон»