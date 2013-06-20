У Києві за халатність судитимуть чиновника міграційної служби

Чиновник видав дозвіл на імміграцію в Україну нелегалам з В'єтнаму

У Києві судитимуть посадовця Державної міграційної служби, який на підставі фіктивних документів надав громадянам В’єтнаму дозвіл на імміграцію до України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Київської області, прокурором затверджено обвинувальний акт щодо громадянки Соціалістичної Республіки В’єтнам, яка організувала незаконне переправлення двох своїх співвітчизників через державний кордон України. Обвинувачується також високопосадовець Київського обласного управління міграційної служби України, який через несумлінне ставлення до своїх службових обов’язків видав їм посвідки на постійне проживання без належних підстав.

Щоб правоохоронці не могли точно встановити час та місце дійсного перетину державного кордону України громадянами В’єтнаму, підозрювана організувала оформлення та видачу нових паспортів у Посольстві Республіки В’єтнам в Україні без участі цих громадян, а також фіктивні свідоцтва про їх одруження.

Надалі на підставі вказаних фіктивних документів посадовець міграційної служби надав двом громадянам В’єтнаму дозвіл на імміграцію до України.

Зловмисників викрили співробітниками Служби безпеки України.

Дії підозрюваної громадянки В’єтнаму під час досудового слідства кваліфіковано за ч. 3 ст. 332 КК України, тобто незаконне переправлення осіб через державний кордон з корисливих мотивів. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від семи до дев'яти років.

Посадовцю міграційної служби повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 367 КК України (службова недбалість), санкція якої передбачає обмеження волі до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Кримінальне провадження направлено до суду для розгляду по суті.