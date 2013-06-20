Столичні комунальники почали чистити Голубе озеро

Озеро очистять від сміття та мулу

Фахівці комунального підприємства «Плесо» розпочали роботи з очищення та впорядкування озера Голубе, яке знаходиться у Подільському районі Києва.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації, передбачається виконати комплекс робіт, які сприятимуть поліпшенню екологічного стану водойми. Зокрема, розчистити чашу, видалити сміття та мул.

Несвіжу воду озера вже відкачано. Наразі працівники профільного підприємства розчищають дно водойми, зазначається в повідомленні.

Уже найближчим часом на березі озера будуть створені комфортні умови для відпочинку мешканців не тільки Подільського, а й інших районів міста, запевнили в КМДА.