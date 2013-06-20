За добу у ДТП загинув один киянин та 5 людей травмовано

19 червня у Києві сталося дві аварії

За 19 червня в столиці було зареєстровано 2 ДТП, в яких 1 людина загинула та 5 отримали травми.

Про це повідомляє прес-служба управління ДАІ Києва.

За добу співробітниками столичної ДАІ виявлено 669 порушень Правил дорожнього руху. Одним з найбільш розповсюджених порушень залишається перевищення швидкості – 329 відхилень від правил.

За невиконання вимог дорожніх знаків та розмітки до відповідальності притягнуто 87 водіїв, без необхідних документів керували автівками 16, порушення правил проїзду перехресть – 13. За керування транспортним засобом в стані алкогольного сп’яніння відсторонено від керування 41 водія. Крім того, виявлено 20 пішоходів-порушників.

Столична Державтоінспекція звертається до водіїв з проханням бути уважними при проїзді пішохідних переходів і в місцях можливої появи людей. Необхідно заздалегідь знижувати швидкість, не об'їжджати транспорт, який зупинився перед «зеброю», зупинятися і пропускати пішоходів, які переходять дорогу.

Так, минулої доби, за порушення правил проїзду пішохідних переходів до відповідальності притягнуто 31 водія.

Незаконних заволодінь транспортними засобами не зареєстровано. Натомість інспектори ДАІ виявили 11 автомобілів, що знаходились у розшуку.