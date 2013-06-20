Викрадення черниць може вилитися у звільнення високих чинів УПЦ

За інформацією видання, відставка загрожує секретарю митрополита Володимира Олександру Драбинко

Скандал із зникненням двох черниць Покровського монастиря може стати каталізатором кадрових перестановок в УПЦ.

Історія викрадення служительок церкви в Києві вже дійшла до Російської Православної Церкви, повідомляють «Вести».

«Ми в курсі цієї історії. Коли вперше почули, то постало питання про те, куди розселяти паломників на святі Хрещення Русі. Адже найчастіше вони селилися в Покровському монастирі. Але раз матінка ігуменя повернулася, то тепер все нормально. Чи будуть якісь відставки? Думаю, що рішення має прийняти церковне керівництво. Скандал стосується безпосередньо його учасників, блаженнійший Володимир тут ні при чому», – зазначив глава Асоціації православних експертів Москви Кирило Фролов.

У Києво-Печерській лаврі теж говорять, що незабаром можуть прозвучати заяви про відставки всередині Церкви. «Так, це трапиться найближчим часом», – підтвердило джерело видання.

Найімовірніше, постраждати може секретар митрополита Володимира – архієпископ Олександр Драбинко. Він виявився замішаним у цій історії з викраденням черниць.

За однією з версій, до Драбинко звернувся приятель (зараз він затриманий) Сергій Бут, який віддав гроші Наталі Панько на купівлю «Лексуса» зі знижкою, але машини не отримав (архієпископ теж став жертвою цієї схеми). А Наталя, нібито, йому заявила, що пожертвувала гроші монастирю, і Бут вирішив їх витребувати через черниць. Згідно даної версії, Драбинко їх викликав до себе, після чого сестер відвіз на своїй машині Бут і тримав кілька днів десь за містом.

Адвокат Бута, обвинуваченого в організації викрадення, Євген Грушовець сказав журналістам, що Драбинко проходить свідком у справі й у вівторок його допитували у Печерському суді. Сам Драбинко коментарів не дає.

Наталія Панько, яка брала гроші у VIP-персон на купівлю дешевих «Лексусів» і через яку нібито і викрали жінок, зараз знаходиться в розшуку як безвісти зникла. Її фото опубліковано на сайті МВС.

За даними джерел видання, заяву про зникнення дружини подав її чоловік Олексій Панько, який був заступником керівника Держуправління справами. Президент звільнив його 28 лютого цього року – якраз у той час, коли міліція зацікавилася діяльністю Наталії Панько. Правда, люди, у яких жінка брала гроші, кажуть, що ще місяць тому Наталія роз'їжджала по Києву на дорогому авто. А «пропала» вона тоді, коли їй потрібно було повертати величезну суму, яку вона взяла в банку.

Олексій Панько зараз викладає на кафедрі інформаційних технологій в Київському університету будівництва і архітектури. Живе колишній чиновник в будинку у Пущі-Водиці. Дві квартири в центрі він нібито продав, щоб розрахуватися з боргами дружини. Про це пишуть у коментарях на форумах. Сам він від коментарів відмовляється.

Постраждалих ж у даній історії черниць зараз ховають в монастирі, вони навіть не виходять на служби.