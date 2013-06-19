Міліція шукає зниклу журналістку (фото)

Олена Ковтун не виходить на зв'язок / Фото з Facebook

Київська міліція відкрила кримінальне провадження за фактом зникнення у столиці журналістки видання “Контракти” Олени Ковтун.

Як повідомили УНІАН у столичному главку міліції, за наявною інформацією, отриманою від колег Ковтун, востаннє вона виходила на телефонний зв’язок вчора близько 16.00 і після цього будь-який контакт з нею перервався.

Як зазначили в міліції, кримінальне провадження відкрито за ст. 115 (навмисне вбивство) Кримінального кодексу України), вживаються всі заходи для встановлення місцезнаходження зниклої журналістки.

Крім того, столична міліція звертається до всіх, хто має будь-яку інформацію про місцезнаходження Ковтун, чи тих, хто бачив її в останній раз, повідомити правоохоронним органам.

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