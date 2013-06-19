Біля Могилянки під час презентації книги Фаріон сталася бійка

Зійшлися противники і захисники / Фото з Твіттер ВО "Свобода"

Сьогодні біля Національного університету «Києво-Могилянська академія» під час презентації народним депутатом України Іриною Фаріон своєї книги «Мовна норма: знищення, пошук, віднова» сталася бійка між групою студентів та представниками ВО “Свобода”.

Про це УНІАН повідомили у Головному управлінні МВС в Києві.

За даними міліції, близько 20 студентів організували акцію проти презентації книги Фаріон.

У свою чергу прихильники “Свободи” виступили на її підтримку.

“Обидві акції розпочалися приблизно на початку 16-ї години. Спочатку обидві сторони вигукували протилежні гасла, внаслідок чого інцидент перейшов у словесну перепалку, яка закінчилась бійкою, в яку змушені були втрутитись працівники правоохоронних органів», - зазначили в київській міліції.

За їх даними, «в результаті 8 найбільш активних осіб з обох боків були доставлені до Подільського райуправління київської міліції для надання пояснень та складання стосовно них адміністративних протоколів за вчинене правопорушення”.