У Києві тимчасово змінено два автобусних маршрути

Зміни внесено у маршрути автобусів №№ 75 і 78

У Києві у маршрут автобусів №№ 75, 78 тимчасово внесено зміни.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської держадміністрації з посиланням на КП «Київпастранс», зміни пов’язані з проведенням 19 червня робіт із асфальтування вул. Героїв Війни.

Так, автобуси № 75, що курсують від ст. м. «Виставковий центр» до вул. Московської (селище Жуляни), слідуватимуть за маршрутом: вул. Леніна (від вул. Московська) – вул. Шевченка – вул. Радянська – Кільцева дорога – просп. Академіка Глушкова.

Автобуси № 78 «Ст. м. «Васильківська» – аеропорт «Київ» (Жуляни)» курсуватимуть: станція метро «Васильківська» – вул. Трутенка – вул. Леніна – вул. Шевченка – вул. Радянська – Кільцева дорога – Повітрофлотський просп.