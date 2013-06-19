Суд захистив київську вчительку від рейдерів

Ніна Москаленко виграла суд

Сьогодні, 19 червня, Апеляційний суд Києва ухвалив рішення на користь київської вчительки Ніни Москаленко, яку рейдери викинули з її помешкання. Згідно з вироком суду, Москаленко визнано першочерговою спадкоємицею спірної частини її будинку, повідомляє прес-служба Київської міської організації ВО "Свобода".

Прес-служба нагадує, що вже тривалий час рейдери намагаються відібрати у вчительки її оселю. Будинок (у центрі Києва, біля Ботанічного саду, - УНІАН) поділено на три частини, одна з яких належить їй, а одна – її матері. Власник третьої частини помер, а рейдер М. проголосив себе спадкоємцем тієї частини. Однак, зазначають у «Свободі», за законом, він є лише наступним після Ніни Москаленко. Рейдер подав до суду, однак програв, подав апеляцію на вирок суду першої інстанції, але програв і там. Отже, суд підтвердив право Москаленко на спірну частину будинку, зазначається в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 29 квітня ц. р. було відкрито кримінальне провадження за фактом пошкодження будинку, де проживає київська вчителька Москаленко.

Нагадаємо, київська вчителька Москаленко мешкає в будинку у центрі Києва, біля Ботанічного саду. За інформацією ЗМІ, землю під будинком у вчительки невідомі намагаються забрати вже більше року. Орієнтовно ділянку в 20 соток на Печерських пагорбах оцінюють у 3 млн доларів.

Жінці належить 2/3 будинку, власник ще третини невідомий. Однак від цього власника на адресу Москаленко почали надходити вимоги продати йому її частину будинку. Вчителька з цим не погодилися, і тоді їй почали погрожувати невідомі.

За рік, попри численні заяви Москаленко про напади, правоохоронці доказів злочину не знайшли. Натомість міліція порушила проти неї ряд кримінальних справ.