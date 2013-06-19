Суд захистив київську вчительку від рейдерів
Рішення на користь Москаленко
Ніна Москаленко виграла суд
Сьогодні, 19 червня, Апеляційний суд Києва ухвалив рішення на користь київської вчительки Ніни Москаленко, яку рейдери викинули з її помешкання. Згідно з вироком суду, Москаленко визнано першочерговою спадкоємицею спірної частини її будинку, повідомляє прес-служба Київської міської організації ВО "Свобода".
Прес-служба нагадує, що вже тривалий час рейдери намагаються відібрати у вчительки її оселю. Будинок (у центрі Києва, біля Ботанічного саду, - УНІАН) поділено на три частини, одна з яких належить їй, а одна – її матері. Власник третьої частини помер, а рейдер М. проголосив себе спадкоємцем тієї частини. Однак, зазначають у «Свободі», за законом, він є лише наступним після Ніни Москаленко. Рейдер подав до суду, однак програв, подав апеляцію на вирок суду першої інстанції, але програв і там. Отже, суд підтвердив право Москаленко на спірну частину будинку, зазначається в повідомленні.
Як повідомляв УНІАН, 29 квітня ц. р. було відкрито кримінальне провадження за фактом пошкодження будинку, де проживає київська вчителька Москаленко.
Нагадаємо, київська вчителька Москаленко мешкає в будинку у центрі Києва, біля Ботанічного саду. За інформацією ЗМІ, землю під будинком у вчительки невідомі намагаються забрати вже більше року. Орієнтовно ділянку в 20 соток на Печерських пагорбах оцінюють у 3 млн доларів.
Жінці належить 2/3 будинку, власник ще третини невідомий. Однак від цього власника на адресу Москаленко почали надходити вимоги продати йому її частину будинку. Вчителька з цим не погодилися, і тоді їй почали погрожувати невідомі.
За рік, попри численні заяви Москаленко про напади, правоохоронці доказів злочину не знайшли. Натомість міліція порушила проти неї ряд кримінальних справ.