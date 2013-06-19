Мешканцям Солом'янського району Києва повернули воду

Водопостачання було обмежено через проведення ремонтних робіт / Фото: «Сегодня»

Водопостачання, що було відсутнє у Солом’янському районі через проведення ремонтних робіт, відновлено раніше запланованого терміну, повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації з посиланням на аварійну службу ПАТ «АК «Київводоканал».

У прес-службі нагадали, що аварійні бригади ремонтували водопровідну мережу у ніч з 17 на 18 червня. І вже 18 червня о 15:10 воду було подано до всіх будинків.

Водопостачання було частково обмежене, а на верхніх поверхах – взагалі відсутнє за такими адресами: вул. Новопольова; вул. Патріотів; вул. Бориславська; просп. Відрадний; вул. Михайла Донця; вул. Академіка Білецького; вул. Академіка Стражеска; бульв. Івана Лепсе; вул. Качалова; вул. Попелянська; вул. Суздальська; вул. Миколи Шепелєва; вул. Танкістів.