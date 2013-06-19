У Києві будуть щороку збільшувати фінансування спортивних шкіл

Цього року на спортшколи виділили на 10 мільйонів більше

Столична влада прийняла рішення щорічно збільшувати до 20% витрати на фінансування науково-спортивної роботи дитячо-юнацьких спортивних шкіл Києва.

Таке рішення було ухвалене за підсумками Колегії Київміськдержадміністрації 17 червня. Як розповів журналістам голова КМДА Олександр Попов, в нинішньому році в порівнянні з минулим місто збільшило фінансування на утримання дитячо-юнацьких спортивних шкіл на 10 мільйонів гривень і зупинятися на цьому не буде.

«Розвиток спорту, в першу чергу дитячого та молодіжного, – це не те, на чому можна економити. У нинішньому році ми збільшили фінансування на утримання дитячо-юнацьких спортивних шкіл на 10 мільйонів. Тобто тільки на ДЮСШ ми виділяємо сьогодні вже майже сто мільйонів. Це досить серйозна фінансова підтримка, але ми прагнемо до більшого», – зазначив Олександр Попов.

За словами голови КМДА, в рамках реалізації Соціальної ініціативи Президента України Віктора Януковича «Діти – майбутнє України», а також Загальнодержавної соціальної програми розвитку фізичної культури і спорту на 2013-2017 роки, місто прийняло рішення щорічно збільшувати до 20% витрати на фінансування науково-спортивної роботи дитячо-юнацьких спортивних шкіл Києва.

«Те, що ми вкладаємо в розвиток спорту сьогодні, істотно заощадить бюджет завтра. У тому числі і витрати на медицину – тому що люди, які займаються спортом, хворіють менше. Також доведено, що розвиток дитячого і юнацького спорту в підсумку різко знижує рівень підліткової злочинності та злочинності взагалі. Діти займаються спортом з досвідченими викладачами в залах, а не проводять вільний час на вулиці, і це дає свої результати», – зазначив Олександр Попов.