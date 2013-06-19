На Київщині наркомани відкрили стрілянину по бізнесменові

Зловмисник вистрілив, коли господар квартири намагався втекти / Фото: superomsk.ru

В місті Українка Київської області міліція затримала трьох наркозалежних, які з метою пограбування стріляли у підприємця.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в Київській області, невідомі проникли в житло 41-річного підприємця та, погрожуючи йому зброєю, почали вимагати гроші. Рятуючи власне життя, господар відштовхнув нападників та вибіг з квартири. Втім, постріл одного зловмисника застав його на сходах, не спричинивши, на щастя, серйозного поранення.

Як зазначили у ВЗГ, розбійників, яким вдалося заволодіти 380 грн та двома мобільними телефонами, затримано.

Як з’ясувалося після затримання, всі троє – місцеві жителі віком від 24 до 34 років, які вже притягалися до кримінальної відповідальності за аналогічні злочини, крім того, кожен із них тривалий час вживає наркотики.

За фактом розбійного нападу відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України.