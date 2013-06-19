На вихідних киян будуть безкоштовно пригощати морозивом

Свято морозива пройде на Співочому полі

Комунальне об’єднання «Київзеленбуд» запрошує киян та гостей столиці завітати на свято морозива, яке триватиме на Співочому полі упродовж 22-23 червня.

Як повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації, святкування розпочнеться о 12:00.

Крім традиційних атракціонів, на гостей чекає аквагрим та боді-арт, майстри з татуажу продемонструють свою художню майстерність, а майстер-перукар презентує сучасні методи формування зачісок.

Організатори свята обіцяють кожному гостю безкоштовне морозиво.

«Ми намагаємося зробити Співоче поле місцем сімейного відпочинку. Організація родинних свят – це шлях повернення до системи цінностей, де значущими є виховання, любов та взаємоповага», – наголосив генеральний директор КО «Київзеленбуд» Михайло Царенко.

У прес-службі КМДА нагадують, що до 7 липня на Співочому полі триває перша «Виставка зелених авто». Вхід на виставку – 25 грн, для дітей до 7 років, пенсіонерів, інвалідів та ветеранів ВВВ – безкоштовно.