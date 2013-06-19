Софія Київська та Лавра залишилися у списку ЮНЕСКО

За виключення Софії та Лаври з основного списку ЮНЕСКО виступали Німеччина і Швейцарія

ЮНЕСКО залишило Софію Київську та Києво-Печерську лавру у списку всесвітньої спадщини.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на прес-конференції міністр культури України Леонід Новохатько.

«Поставало питання про можливість переведення українських об’єктів Лаври і Софії із основного списку у ризикований», – сказав Новохатько.

Він наголосив, що на 37 сесії ЮНЕСКО, яка зараз проходить у Камбоджі, питання можливості виключення українських об’єктів із списку всесвітньої спадщини розглядалося декілька годин тому. «Дві години тому голосування відбулося. Проти, або з критикою української сторони, виступала дуже активно Німеччина і підтримала цю позицію, не можу сказати, що дуже активно, Швейцарія», – наголосив Новохатько.

За словами міністра, українську сторону підтримали представники Японії, Росії, Індії, Алжиру та ряду інших держав.

Як повідомляв УНІАН, 6 липня 2012 року на 36-й сесії Комітету всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, яка проходила у Санкт-Петербурзі (Росія), у проекті рішення сесії комітет закликав Україну ввести мораторій на будівництво в буферних зонах навколо Києво-Печерської лаври і Софії Київської та зобов'язав до лютого 2013 року надати список будівель біля цих заповідників, оскільки в іншому разі вони можуть бути внесені до переліку об'єктів, що перебувають під загрозою.

Тоді Україну також зобов'язали надати ЮНЕСКО докладні плани буферних зон з урахуванням технічних характеристик і переліком існуючих споруд. Крім того, Україні порадили створити колегіальний орган для управління Лаврою і Софією, який би об'єднав представників органів влади, релігійних структур і громадських активістів.