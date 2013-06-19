В озері на столичній Троєщині потонула жінка

НП сталася в Деснянському районі Києва / Фото: wikimapia.org

18 червня о 13:27 водолазно-рятувальне відділення спеціального аварійно-рятувального загону отримало повідомлення про те, що в озері «Монетка» по вул. Сабурова, 2-А у Києві потонула жінка.

Як повідомляє прес-служба Головного управління ДСНС України в Києві, прибувши за вказаною адресою, рятувальники приступили до пошукових робіт.

Вже через 5 хвилин водолази знайшли тіло 41-річної загиблої жінки на відстані 20 м від берега на глибині 5 м. За допомогою водолазного спорядження та рятувальної мотузки бійці транспортували тіло загиблої на берег, де на неї вже чекала оперативно-слідча група міліції.

За словами очевидців, жінка відпочивала в компанії з іншою жінкою і чоловіком. Згодом пішла в одязі купатися, після чого зникла з поля зору оточуючих.

Головне управління ДСНС України у м. Києві звертається до мешканців столиці з проханням не нехтувати застереженнями на відпочинку, дотримуватись елементарних заходів безпеки і не створювати ситуацій, які могли б обернутись на лихо.