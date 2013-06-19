У прокуратурі підтвердили арешт підозрюваного в замаху на черниць

Настоятелька Свято-Покровського монастиря Калісфенія

Підозрюваному в замаху на вбивство двох черниць – настоятельки Свято-Покровського монастиря Калісфенії (Тетяни Шамайло) та її помічниці Катерини – обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.

Про це УНІАН повідомила прес-секретар прокурора Києва Яна Соболевська.

«Слідство перебуває у провадженні міліції. Вони звернулися до суду з клопотанням про обрання запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою. Печерський суд підтримав це клопотання», – сказала Соболевська.

За її словами, підозрюваний – 40-річний киянин, уродженець Чернігівської області.

Органи міліції розслідують кримінальне провадження за частиною 2 статті 115 через статтю 15 Кримінального кодексу (замах на умисне вбивство).

При цьому прес-секретар прокурора відзначила, що рішення суду першої інстанції може бути оскаржене в апеляційному порядку. За її словами, в кримінальному провадженні за даним фактом проходить тільки один підозрюваний.

Як повідомлялося, за даними ТСН, міліція 18 червня затримала Сергія Бута, брата колишнього народного депутата України Юрія Бута, за підозрою у викраданні настоятельки Свято-Покровського монастиря Калісфенії та її помічниці.

Як відомо, Калісфенія та її помічниця Катерина були відсутні в монастирі четверо діб. Увечері 17 червня вони раптово повернулися в монастир і поки не давали коментарів пресі з приводу свого місцеперебування.

Крім того, як стало відомо ТСН, Сергій Бут дружив з архієпископом Олександром, до якого пішли черниці в день зникнення.

У ЗМІ з'явилася інформація, що черниць тримали в підвалі десь за містом, били і вимагали гроші. А потім вивезли на путівець і кинули. Вони пішки дійшли до Києва і сіли на метро в районі Святошина.

За даними газети «Вести», джерела в правоохоронних органах розповіли, що зникнення черниць пов'язують зі справою аферистки Світлани П., яка обіцяла багатим людям дорогі автомобілі («Лексуси») із 30-процентною знижкою. Гроші вона брала, але автомобілі так і не поставляла. Таким чином Світлана зібрала 160 млн грн. Можливо, увійшовши в довіру до черниць, аферистка з їхньою допомогою знайомилася з потенційними клієнтами, серед яких були і депутати, і високі посадовці.