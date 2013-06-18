КМДА вимагає пускати потяги метро після НП вдвічі швидше

17 червня рух метро було призупинено через падіння пасажира на рейки / Фото: mvs.gov.ua

Заступник голови КМДА Михайло Костюк переконаний, що відновлення руху потягів метро після позаштатних ситуацій має відбуватися удвічі швидше.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, про це він сказав на нараді під час розгляду питання оперативності ліквідації транспортної події службою метрополітену, яка сталася 17 червня на Святошинсько-Броварській лінії.

На думку Костюка, дії керівництва КП «Київський метрополітен» не відповідають вимогам сьогодення, зокрема, відновлення руху потягів має відбуватися вдвічі швидше, щоб якнайменше завдавати незручностей пасажирам.

«Для якнайшвидшої ліквідації позаштатних ситуацій важливо, аби дії працівників станції були чіткими та злагодженими. Метро – це транспорт, користування яким пов’язане з підвищеною небезпекою, тож кожен крок працівника має бути доведений до автоматизму в будь-якій ситуації. Також важливо відпрацювати механізм чіткого інформування та координування дій пасажирів, аби звести незручності для киян до мінімуму», – зазначив Костюк.

Разом з тим, заступник голови КМДА позитивно відзначив роботу КП «Київпастранс», яке під час вчорашньої транспортної події оперативно виділило додатковий рухомий склад. Так, на тролейбусний маршрут №5, який курсує між станціями метрополітену «Нивки», «Берестейська», «Шулявська», «Політехнічний інститут», «Університет», «Площа Льва Толстого», додатково спрямували 8 тролейбусів. Крім того, було організовано тимчасовий автобусний маршрут звичайного режиму руху від станції «Святошин» до станції «Університет» загальною кількістю 10 автобусів великої і надвеликої місткості та підсилено роботу таксомоторів, що працюють у режимі маршрутного таксі в цьому районі.

«Не менш важливим є налагодження і підтримка постійного оперативного зв’язку між керівниками усіх комунальних підприємств, які здійснюють муніципальні перевезення. Саме тому я дав доручення розглянути можливість створення єдиної диспетчерської служби для координації роботи різних видів транспорту», – сказав Костюк і додав, що найближчим часом також буде перевірено наявність аптечок на станціях метрополітену та їхню укомплектованість.

Як повідомляв УНІАН, 17 червня вранці на Святошинсько-Броварській лінії столичного метрополітену на станції «Шулявська» пасажир впав на колію у загинув. Лінія у годину пік працювала в обмеженому режимі: потяги курсували від станції «Лісова» до станції «Вокзальна» та від «Академмістечка» до «Святошина».