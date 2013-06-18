У Києві вбито іноземця
17:51, 18 червня 2013Київ
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Приїхав з Південної Америки
Тіло вбитого виявлено в одній зі столичних квартир
У Шевченківському районі Києва за нез’ясованих поки що обставин вбито громадянина однієї із країн Південної Америки.
Як повідомили УНІАН у столичному главку міліції, інформація про вбивство надійшла по спецлінії «102» вчора ввечері.
Тіло вбитого було виявлено у квартирі в одному із будинків. За попередніми даними, смерть чоловіка настала внаслідок черепно-мозкової травми.
За фактом події відкрито кримінальне провадження за ст. 115 (навмисне вбивство) Кримінального кодексу України.
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