У Києві вбито іноземця

17:51, 18 червня 2013
Київ
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Приїхав з Південної Америки

место преступления Тіло вбитого виявлено в одній зі столичних квартир

У Шевченківському районі Києва за нез’ясованих поки що обставин вбито громадянина однієї із країн Південної Америки.

Як повідомили УНІАН у столичному главку міліції, інформація про вбивство надійшла по спецлінії «102» вчора ввечері.

Тіло вбитого було виявлено у квартирі в одному із будинків. За попередніми даними, смерть чоловіка настала внаслідок черепно-мозкової травми.

За фактом події відкрито кримінальне провадження за ст. 115 (навмисне вбивство) Кримінального кодексу України.

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