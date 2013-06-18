Рятувальники зняли кота, який просидів на дереві три дні

Кіт стрибнув з вікна на дерево і не міг самостійно злізти / Фото: kyiv.mns.gov.ua

У Києві рятувальники допомогли спуститися з тополі коту, який провів на дереві три дні.

Як повідомляє прес-служба Головного управління ДСНС України в Києві, прохання про допомогу надійшло від власниці тварини в оперативно-координаційний центр 17 червня о 16:28.

Як з'ясувалося, кіт стрибнув з вікна на дерево і не міг самостійно злізти. Жодному з охочих допомогти не вдалося зняти тварину з тополі.

Прибувши на місце виклику, рятувальники з'ясували, що кіт втік з вікна квартири на дерево, яке знаходиться у дворі дев'ятиповерхового житлового будинку по вул. Жукова, 21-А, і вже три дні просидів на тополі.

Працівники ДСНС приставили триколінні сходи до дерева і зняли тварину.

Нагадаємо, раніше столичні рятувальники повернули в звичні місця проживання бобра, який заблукав і опинився біля багатоповерхового будинку на вулиці Кошиця.