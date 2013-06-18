У Києві мотоцикліст збив дитину і втік

Дитина отримала забої тіла, ЗЧМТ, струс мозку і перелом гомілки

У Святошинському районі Києва 17 червня о 17.30 на вулиці Кіпріанова, 2, невстановленим мотоциклом скоєно наїзд на 12-річного хлопчика, учня 5-го класу.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні ДАІ Києва.

Внаслідок наїзду дитина отримала забиття тіла, закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, перелом правої гомілки та була госпіталізована до дитячої лікарні «Охматдит». Водій мотоцикла з місця пригоди зник. Його розшукують.

Контактний телефон для повідомлень: 424-13-89.