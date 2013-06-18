У Києві мотоцикліст збив дитину і втік
15:42, 18 червня 2013Київ
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ДТП сталася на Кіпріанова
Дитина отримала забої тіла, ЗЧМТ, струс мозку і перелом гомілки
У Святошинському районі Києва 17 червня о 17.30 на вулиці Кіпріанова, 2, невстановленим мотоциклом скоєно наїзд на 12-річного хлопчика, учня 5-го класу.
Про це УНІАН повідомили в Управлінні ДАІ Києва.
Внаслідок наїзду дитина отримала забиття тіла, закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, перелом правої гомілки та була госпіталізована до дитячої лікарні «Охматдит». Водій мотоцикла з місця пригоди зник. Його розшукують.
Контактний телефон для повідомлень: 424-13-89.
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