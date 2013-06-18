На столичному Печерську обмежать рух

Рух обмежать на Лаврській, Старонаводницькій і Редутній

У Печерському районі Києва з липня у зв’язку з реконструкцією тепломагістралі обмежать рух транспорту на трьох вулицях.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації, на вулиці Лаврській реконструюють тепломагістраль №1 ТЕЦ-5 на ділянці від ТК (теплова камера) 122/2 до ТК 122/5.

З 2 липня будівельники розпочнуть земляні роботи, демонтаж трубопроводів та залізобетонних конструкцій, які триватимуть до 27 липня. З 17 липня до 25 вересня буде проведено монтаж трубопроводів та будівельні роботи. Паралельно відбуватиметься зворотна засипка та благоустрій територій. Пуск теплоносія планується 2 жовтня.

Як наголошується, під час проведення реконструкції тепломагістралі буде обмежено рух транспорту вулицями Лаврською, Старонаводницькою та Редутною. Під час будівельних робіт, які виконуватимуть на тротуарах, буде забезпечено вільний проїзд автотранспорту до прилеглих будинків та установ, а для безпечного проходу пішоходів встановлять огорожі та сигнальні ліхтарі.

Роботи доручено здійснити ПАТ «Київенерго» за власний кошт.

Після завершення робіт все майно зарахують до комунальної власності територіальної громади міста з подальшою передачею у володіння та користування ПАТ «Київенерго».