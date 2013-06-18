У Києві за тиждень знесли 214 кіосків

Тривають демонтажі кіосків біля станцій метро і в парках / Фото: прес-служба КМДА

Упродовж минулого тижня (10-15 червня) у столиці демонтували 214 малих архітектурних форм.

Про це повідомили в Департаменті міського благоустрою та збереження природного середовища, інформує прес-служба Київської міської державної адміністрації.

Зокрема, силами комунального підприємства «Київблагоустрій» та районних в місті Києві держадміністрацій демонтовано 179 тимчасових споруд. Додатково власники, у результаті вжитих заходів, самостійно демонтували ще 35 МАФів.

Так, демонтажні бригади КП «Київблагоустрій» прибрали тимчасові споруди з тротуарів вулиць Червоноармійської, 74 (на розі з вулицею Фізкультури) в Голосіївському районі, Червоноармійської, 23-В у Печерському районі, Б.Грінченка, 1, вул. Мельникова, 3, на Майдані Незалежності, 1 (два об’єкти) у Шевченківському районі.

Також демонтовані зі зелених зон та прибудинкових територій незаконно встановлені тимчасові споруди на Дніпровській набережній, 18, на вул. Привокзальній в Дарницькому районі, вул. Градинській, 10, вул. Милославській, 37 в Деснянському районі, вул. М.Кибальчича в Дніпровському районі, вул. Мельникова, 3-5 в Шевченківському районі.

Тривають демонтажі тимчасових споруд біля станцій метрополітену. Так, біля станції метро «Контрактова площа» працівники КП «Київблагоустрій» демонтували 2 тимчасові споруди, біля станції метро «Житомирська» прибрано 1 МАФ, а біля станції метро «Лук’янівська» демонтовано 3 об’єкти.

Крім того, профільні служби продовжують звільняти від незаконних тимчасових споруд паркові зони міста. Зокрема, демонтовано 7 тимчасових споруд на Володимирському узвозі, 2 (арка Дружби народів), 13 тимчасових споруд демонтовано в Маріїнському парку, 1 тимчасова споруда прибрана з території Хрещатого парку.