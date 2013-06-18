Київська влада виділила на реконструкцію стадіону 3 мільйони

Стадіон «Русанівець» реконструюють / Фото: ni.kiev.ua

На реконструкцію стадіону «Русанівець» столична влада виділила в нинішньому році три мільйони гривень.

Про це повідомив заступник голови Київської міськдержадміністрації Віктор Корж.

«Цього року місто виділило на реконструкцію стадіону «Русанівець» три мільйони гривень. Цього достатньо, щоб розпочати роботи. Цей спортивний об'єкт знаходиться серед пріоритетів з капітальних вкладень в спортивну інфраструктуру, тому з фінансуванням ні в поточному році, ні в майбутньому проблем не буде», – сказав голова КМДА.

Віктор Корж зазначив, що столична влада продовжує будувати спортивні об'єкти, а також відновлювати споруди, що прийшли в занепад в минулі роки. «Питання реконструкції того ж «Русанівці» столична влада піднімала ще десять років тому. Але тільки після візиту на стадіон Олександра Попова справа зрушила. Гроші Київрадою виділено, стадіон зробимо», – сказав Віктор Корж.

Заступник голови Київської міськдержадміністрації зазначив, що на виконання завдань Президента України Віктора Януковича, зокрема Соціальної ініціативи президента «Діти – майбутнє України», місто в нинішньому році прискорить будівництво та реконструкцію спортивних об'єктів.

«Главою держави поставлено чітке завдання: у найкоротший термін створити спортивну інфраструктуру, зробити спорт доступним, популяризувати фізичну культуру і здоровий спосіб життя. Крім стадіону «Русанівець» Київ у нинішньому році реконструює стадіон у Деснянському районі на вулиці Драйзера, 2-Б, відремонтує школу вищої спортивної майстерності у Печерському районі тощо», – розповів Віктор Корж.

Нагадаємо, що в нинішньому році столиця також збільшила фінансування дитячо-юнацьких спортивних шкіл на десять мільйонів. Також прийнято рішення щорічно до 20% збільшувати витрати на розвиток дитячого та юнацького спорту. На думку голови КМДА Олександра Попова, «розвиток спорту, в першу чергу дитячого та молодіжного, – це не те, на чому можна економити».