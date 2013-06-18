Зниклих у Києві черниць тримали в підвалі і били – ЗМІ

Ігуменю Калісфенію шукали три дні / Фото: orthodoxy.org.ua

Черниці Покровського жіночого монастиря, які зникли в п'ятницю на території Києво-Печерської лаври, в понеділок увечері повернулися в монастир.

Ігуменю Калісфенію і її келейніцю Катерину шукали три дні. У п'ятницю пізно ввечері вони нібито на запрошення секретаря митрополита Олександра Драбинка вирушили до Лаври, але назад не повернулися, повідомляють «Вести».

У ЗМІ з'явилася інформація, що черниць тримали в підвалі десь за містом, били і вимагали гроші. А потім вивезли на путівець і кинули. Вони пішки дійшли до Києва і сіли на метро в районі Святошино.

Виданню повідомили в монастирі, що з матінкою і келейніцею все добре. Однак родичка настоятельки стверджує, що матінка плаче і трясеться, при цьому, що трапилося з ними, жінки не говорять.

Джерела в правоохоронних органах розповіли, що зникнення черниць пов'язують зі справою аферистки Світлани П., яка обіцяла багатим людям дорогі автомобілі («Лексуси») з 30-відсотковою знижкою. Гроші вона брала, але авто так і не поставляла. Таким чином Світлана зібрала 160 млн грн. Можливо, увійшовши в довіру до черниць, аферистка з їх допомогою знайомилася з потенційними клієнтами, серед яких були і депутати, і високі чиновники.

Того вечора черниць запросили в Лавру, але, за інформацією видання, на порозі корпусу їх чекав один з ошуканих покупців. Нібито навіть є відео, на якому видно, як жінок після зустрічі в Лаврі силоміць садять у машини. За словами черниць з Покровського монастиря, на другий день на території Лаври знайшли викинуті sim-карти мобільних телефонів цих двох жінок.

У неділю та понеділок у Лаврі працювали слідчі міліції, прокуратури та СБУ. У митрополії брали відбитки пальців, опитували свідків. А секретар митрополита Олександр Драбинко, за словами співробітників Лаври, нібито два дні провів у міліції.

Журналістам вдалося додзвонитися йому, але розповідати що-небудь він не захотів: «Йде слідство, і я нічого говорити не можу». За інформацією видання, він теж є постраждалим: віддав гроші і не отримав машину. І нібито проходить свідком у справі. У прес-службі столичної міліції офіційних коментарів не дають.

Зараз справою Світлани П. займається МВС. «Підозрювана знаходиться під заставою, але вона зникла, і зараз її розшукують», – підтвердили інформацію в прес-службі МВС. Вже є 10 заяв від потерпілих. Подробиць справи правоохоронці не розповідають, про зв'язок втікачки з монастирем також не повідомляють. Також, за словами джерела в правоохоронних органах, учора увечері був вже затриманий ймовірний викрадач черниць Сергій Б., правда, в понеділок увечері стало відомо, що підозрюваного відпустили.